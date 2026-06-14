План «Ковер» ввели в российском регионе

На территории Пензенской области ввели план «Ковер». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Незадолго до этого в аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.