Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля прекратили обслуживать рейсы

Росавиация: аэропорты Новгорода и Ярославля не принимают и не выпускают рейсы

Аэропорты Ярославля и Нижнего Новгорода временно приостановили прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

Как уточнили в воздушном ведомстве, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Пензенской области ввели план «Ковер», о чем сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Незадолго до этого в аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.