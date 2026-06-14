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Общество

В Татарстане ввели временные лимиты на отдельных АЗС

В Татарстане ввели временные лимиты на продажу бензина на некоторых АЗС
Global Look Press

В Татарстане ввели временные лимиты на продажу бензина на некоторых автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщается на сайте главы республики.

В региональном руководстве подтвердили наличие очередей за топливом на некоторых заправках Татарстана, пояснив, что лимиты вводятся временно — на период технических работ на АЗС — чтобы избежать искусственного ажиотажа и сохранить стабильную ситуацию.

В пресс-службе добавили, что глава республики Рустам Минниханов поручил самым внимательным образом подойти к решению данного вопроса.

Новость дополняется.

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