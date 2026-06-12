В Крыму снизят цены на дизельное топливо и бензин с 13 июня

В Крыму снизят стоимость топлива на заправках компаний АТАН и ТЭС

Глава республики Крым Сергей Аксенов объявил о достижении соглашения с крупнейшими операторами топливного рынка региона. Об этом политик сообщил на платформе «Макс».

«Достигнута договоренность с руководством компаний «Атан» и «ТЭС» о снижении стоимости топлива на АЗС данных сетей. Начиная с 00:00 13 июня», — написал глава региона.

Согласно заявлению, с полуночи 13 июня стоимость литра дизеля упадет до 85 рублей, бензина марки Аи-92 — до 79 рублей, а Аи-95 — до 86 рублей. Таким образом, снижение составило 11 рублей за литр.

Аксенов также отметил, что переговоры с остальными участниками рынка продолжаются. О дальнейших шагах по стабилизации обстановки на топливном рынке власти планируют отчитываться еженедельно.

В конце мая в регионе возникли сложности с поставками. С 22 мая в Севастополе был введен лимит в 20 литров на человека, позже ограничения затронули продажу Аи-95 в Крыму. К 31 мая запрет распространился и на Аи-92, при этом сети «Атан» и «ТЭС» перешли на талонную систему отпуска топлива. 4 июня была полностью приостановлена свободная продажа бензина.

Ранее Аксенов рассказал, как распределяется бензин, поступающий на Крымский полуостров.