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Оперштаб Краснодарского края назвал число АЗС, остановивших выдачу топлива

Пятнадцать АЗС в Краснодарском крае приостановили выдачу топлива
Константин Михальчевский/РИА Новости

Из более чем тысячи автозаправочных станций (АЗС) Краснодарского края временно не выдают топливо на 15. Об этом сообщает оперштаб региона в Telegram-канале со ссылкой на данные министерства ТЭК и ЖКХ.

Речь о небольших частных заправках в Краснодаре, а также в Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Причиной этого называется повышенный спрос потребителей.

В ведомстве уточнили, что на семи автозаправочных станциях Темрюкского района, граничащего с Республикой Крым, наблюдаются очереди из 20–100 машин. При этом топливо в наличии, и его отпускают в полном объеме.

8 июня в оперштабе региона заявили, что топливо на крупных сетевых АЗС в Краснодарском крае находится в наличии. Там уточнили, что сбой мелкооптовых закупок бензина на частных станциях спровоцировал повышенный спрос на крупных АЗС. На нескольких сетевых заправках бензин временно отсутствовал из-за того, что его не успели подвезти в связи с резким скачком спроса. В настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции, добавили в оперштабе.

Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу бензина.

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