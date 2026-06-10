Подросток поджег две заправки в Ленобласти под влиянием неизвестного

В Ломоносовском районе Ленинградской области 17-летний подросток поджег две автозаправки самообслуживания в деревне Велигонты. Юношу задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в ночь на 9 июня 2026 года несовершеннолетний совершил поджог двух АЗС, что повлекло причинение значительного ущерба. По факту инцидента возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. На допросе подросток сообщил, что в Telegram с ним вступил в переписку неизвестный. Под его влиянием и следуя его указаниям, юноша приобрел канистру бензина и поджег две заправочные станции.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его организации» — уточнили в ведомстве.

Ранее жителя Калининградской области посадили на 11 лет за поджог служебного автомобиля.