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Общество

Подросток поджег две заправки в Ленобласти под влиянием неизвестного

СК: в Ленобласти задержали 17-летнего юношу, который дважды поджег АЗС
Shutterstock/FOTODOM

В Ломоносовском районе Ленинградской области 17-летний подросток поджег две автозаправки самообслуживания в деревне Велигонты. Юношу задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в ночь на 9 июня 2026 года несовершеннолетний совершил поджог двух АЗС, что повлекло причинение значительного ущерба. По факту инцидента возбудили дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. На допросе подросток сообщил, что в Telegram с ним вступил в переписку неизвестный. Под его влиянием и следуя его указаниям, юноша приобрел канистру бензина и поджег две заправочные станции.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его организации» — уточнили в ведомстве.

Ранее жителя Калининградской области посадили на 11 лет за поджог служебного автомобиля.

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