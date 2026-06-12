Самое высокое здание мира окрасилось в цвета флага России

Самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае — окрасилось в цвета российского флага в честь Дня России. Об этом сообщают «Известия».
Бурдж-Халифа признан самым высоким зданием мира с 2007 года и до сих пор удерживает этот статус. Высота небоскреба — 828 м, фасад здания представляет собой один из самых больших в мире LED-экранов.
По традиции 12 июня он переливается цветами российского триколора в знак дружественных отношений ОАЭ с Россией.
До этого президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России. Он отметил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для российского народа и что жители страны с уважением относятся к отечественной истории.
С праздником россиян также поздравили на МКС. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев рассказали, как красива и необъятна Российская Федерация, что «особенно ясно видно» из космоса.
Ранее россияне назвали главную черта своего народа.