Самое высокое здание мира окрасилось в цвета флага России

Бурдж-Халифа в Дубае окрасилась в цвета российского флага в честь Дня России

Самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае — окрасилось в цвета российского флага в честь Дня России. Об этом сообщают «Известия».

Бурдж-Халифа признан самым высоким зданием мира с 2007 года и до сих пор удерживает этот статус. Высота небоскреба — 828 м, фасад здания представляет собой один из самых больших в мире LED-экранов.

По традиции 12 июня он переливается цветами российского триколора в знак дружественных отношений ОАЭ с Россией.

До этого президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России. Он отметил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для российского народа и что жители страны с уважением относятся к отечественной истории.

С праздником россиян также поздравили на МКС. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев рассказали, как красива и необъятна Российская Федерация, что «особенно ясно видно» из космоса.

Ранее россияне назвали главную черта своего народа.