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Общество

Космонавты поздравили соотечественников с Днем России

Три космонавта с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России
Пресс-служба «Роскосмоса»/РИА «Новости»

Российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем России. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

С поздравлением выступили Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Первый отметил, что День России объединяет весь многонациональный народ страны, «наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения».

При этом Микаев обратил внимание на красоту и необъятность Российской Федерации, что «особенно ясно видно» из космоса. По его словам, сила РФ заключается в ее единстве и людях, которые живут, растят детей, трудятся и строят свое будущее.

«Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и приумножая ее богатство», — подчеркнул космонавт.

А Федяев заявил об уникальности России в ее многообразии. Он отметил, что в стране «бок о бок живут люди разных верований и культур, вместе созидая новое и защищая то общее, что у нас есть — нашу Родину».

Космонавты пожелали соотечественникам счастья, здоровья, мира, добра, благополучия и успехов во всех начинаниях.

12 июня отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Он символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название он обрел в 2002 году.

В этом году в честь праздника россияне будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 июня.

Ранее была названа главная черта народа России.

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