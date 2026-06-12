Путин поздравил россиян с Днем России

Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для российского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных премий и золотых звезд Героев Труда в Кремле в День России.

Президент подчеркнул, что в России День Победы встречают с особым чувством любви к Родине и гордостью за великие трудовые и военные достижения предков.

По словам Путина, россияне с уважением относятся к отечественной истории и осознают, что все этапы тысячелетнего пути нашей страны — это единое целое. Президент подчеркнул, что искреннее чувство ответственности за Родину близко каждому гражданину России.

В День России глава государства традиционно награждает Героев Труда и лауреатов госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.

Ранее Пашинян поздравил Путина с Днем России.