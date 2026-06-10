Гостеприимство назвали главной чертой народа России

Больше половины (63%) россиян считают День России важным праздником. За год выросла доля максимальных оценок значимости праздника – на 4 п. п. Это показало исследование FEEDBACK, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Если бы День России был днем рождения страны, россияне в первую очередь пожелали бы ей единства и сплоченности граждан (47%), а также взаимопонимания и доверия между властью и обществом (37%).

В 2026 году Кремль возглавил список главных символов России – его выбрали 63% россиян, что на 16 п. п. больше, чем годом ранее. Следом идут государственные символы – гимн, герб и флаг (59%, +7 п. п.). Среди других символов, чья значимость заметно выросла, – Москва (49%, +18 п. п.), а также самовар и шапка-ушанка (33% и 23% соответственно, оба – +10 п. п.).

Рассказывая иностранцам о характере россиян, жители страны в первую очередь назвали бы гостеприимство (70%), умение преодолевать трудности (58%), сплоченность (38%), искренность (38%) и трудолюбие (28%).

72% респондентов согласны с тем, что День России объединяет граждан вне зависимости от политических взглядов, национальности и вероисповедания.

При этом 86% россиян хотели бы больше знать о культуре и традициях разных народов страны, а 88% признались, что им сложно представить Россию без культурного и национального разнообразия.

Исследование показывает, что знакомство с культурным многообразием страны чаще всего происходит через повседневные практики. Наиболее популярным способом знакомства с культурами и традициями народов России стала национальная кухня – посещение кафе и ресторанов, покупка национальных продуктов и домашнее приготовление блюд (52%). Также россияне знакомятся с культурами народов страны через путешествия по России (47%) и общение с представителями разных народов – родственниками, друзьями, коллегами и соседями (43%).

На вопрос о том, какие традиции могли бы повысить интерес к празднованию Дня России, россияне чаще всего называли приготовление блюд разных народов страны (31%).

При этом кулинарный образ России у респондентов в первую очередь ассоциируется с традиционной славянской кухней. В топ блюд, в большей степени отражающих культурный код России, респонденты включили блины (80%), борщ (70%), холодец (50%), красную и черную икра (40%) и салат оливье (30%). Даже в категории «Другое» (2%) респонденты самостоятельно дополняли список преимущественно блюдами славянской кухни – пельменями, щами, соленьями, окрошкой и сырниками.

В то же время кухни других народов России представлены в общественном сознании заметно слабее: уху и шашлык выбрали по 27% респондентов, плов и чак-чак – по 18%, строганину – 17%, осетинские пироги – 16%, а манты – 13%.

Ранее аналитики выяснили, в каких контекстах россияне все чаще говорят о патриотизме.