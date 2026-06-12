Уничтожены еще два беспилотника, летевшие на Москву

Собянин: сбиты еще два беспилотника, летевшие на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата, которые летели на российскую столицу. Об этом в «Максе» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще два беспилотника сбиты системой ПВО Минобороны», — написал он.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

20 минут назад Собянин заявил об одном сбитом дроне, летевшем на столицу.

До этого дежурные силы ПВО выявили и уничтожили три украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы.

9 июня член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия отвечает на все удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по законам войны. Он подчеркнул, что российская сторона бьет только по военным объектам и логистическим цепочкам, не уподобляясь террористическим наклонностям Киева, который атакует мирное население. Колесник отметил, что Россия постоянно наносит ответные удары по Украине, так что ни одна атака не остается без ответа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее директор заповедника не выжил при атаке ВСУ на Брянскую область.