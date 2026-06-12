Уничтожен еще один дрон, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал он в «Максе».

На месте падения обломков осуществляют работу специалисты экстренных служб.

До этого дежурные силы ПВО выявили и уничтожили три украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы.

9 июня член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия отвечает на все удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по законам войны. Он подчеркнул, что российская сторона бьет только по военным объектам и логистическим цепочкам, не уподобляясь террористическим наклонностям Киева, который атакует мирное население. Колесник отметил, что Россия постоянно наносит ответные удары по Украине, так что ни одна атака не остается без ответа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее директор заповедника не выжил при атаке ВСУ на Брянскую область.