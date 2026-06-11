Директор заповедника погиб при атаке ВСУ на Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка Брянской области. В результате атаки погибли двое мирных жителей, одним из которых был директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, также ранения получили два мирных жителя. Они были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Чиновник отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.

6 июня ВСУ уже били по Брянской области. Тогда украинские военнослужашие целенаправленно наносили удары дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района. В результате ударов беспилотниками ранения получили пять человек, четверо из которых дети.

В тот же день ВСУ атаковали беспилотниками село Первомайское Севского района. В результате случившегося пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина, им оперативно помогли медики.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.