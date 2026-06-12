Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили ещё три украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Таким образом, число за утро 12 июня на подлете к Москве сбили десять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Собянина, на месте падения обломков дронов работают все экстренные службы.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что Россия отвечает на все удары ВСУ по законам войны. Он подчеркнул, что российская сторона бьет только по военным объектам и логистическим цепочкам, не уподобляясь террористическим наклонностям Киева, который атакует мирное население. Колесник отметил, что Россия постоянно наносит ответные удары по Украине, так что ни одна атака не остается без ответа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее директор заповедника не выжил при атаке ВСУ на Брянскую область.