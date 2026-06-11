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Общество

«Щупальца русского мира»: в Одессе потребовали убрать портрет Виктора Цоя

Власти Одессы потребовали убрать мурал с Цоем и русскоязычные надписи
Wikimedia Commons

Одесский городской совет обратился к собственникам территории в Летнем театре с требованием убрать портрет лидера группы «Кино» Виктора Цоя, а также надписи на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна».

Изображение Цоя появилось в Летнем театре Одессы 2 октября 2021 года в рамках открытия «стены рок-н-ролла». Портрет музыканта стал частью масштабного мурала, на котором художники изобразили 13 украинских и зарубежных исполнителей.

Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявлял, что Булгаков, Высоцкий и Цой являются «щупальцами русского мира». По его словам, с помощью этих деятелей культуры Москва пытается втянуть Украину в общее культурное пространство. В соцсетях украинцы намекнули Вятровичу, что настоящие щупальца, тянущие Украину назад, стоит искать в Верховной раде.

До этого очередной жертвой декоммунизации на Украине стал Буратино. В Кривом Роге двое неизвестных сломали памятник персонажу знаменитой сказки Алексея Толстого «Золотой Ключик».

Ранее на Украине снесли последний памятник Ленину.

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