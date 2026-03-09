В украинском городе расправились с Буратино

На Украине двое неизвестных сломали памятник персонажу знаменитой сказки Алексея Толстого «Золотой Ключик» Буратино. Видео с моментом разрушения монумента опубликовал Telegram-канал «Денацификация UA».

«На Украине продолжают сносить памятники. Очередной жертвой «декоммунизации» стал Буратино», — говорится в публикации.

По словам авторов поста, инцидент произошел в Кривом Роге в Днепропетровской области, где местные объявили деревянного человечка символом советской эпохи и решили демонтировать его. На записи видно, как двое мужчин сначала расшатывают памятник сказочному персонажу, а затем валят его на землю.

До этого на Украине снесли последний памятник революционеру Владимиру Ленину, располагавшийся в Хмельницкой области. По данным агентства «Укринформ», бюст Ленина демонтировали в рамках проекта «Деколонизация. Украина», направленного на уничтожение советского и российского наследия в стране. Журналисты уточнили, что монумент перевезли на территорию коммунального предприятия, занимающегося демонтажом. Что будет с памятником после, не уточняется.

Ранее в Одесской области демонтировали памятник Пушкину.