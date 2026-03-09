Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В украинском городе расправились с Буратино

В Кривом Роге двое мужчин сломали памятник Буратино

На Украине двое неизвестных сломали памятник персонажу знаменитой сказки Алексея Толстого «Золотой Ключик» Буратино. Видео с моментом разрушения монумента опубликовал Telegram-канал «Денацификация UA».

«На Украине продолжают сносить памятники. Очередной жертвой «декоммунизации» стал Буратино», — говорится в публикации.

По словам авторов поста, инцидент произошел в Кривом Роге в Днепропетровской области, где местные объявили деревянного человечка символом советской эпохи и решили демонтировать его. На записи видно, как двое мужчин сначала расшатывают памятник сказочному персонажу, а затем валят его на землю.

До этого на Украине снесли последний памятник революционеру Владимиру Ленину, располагавшийся в Хмельницкой области. По данным агентства «Укринформ», бюст Ленина демонтировали в рамках проекта «Деколонизация. Украина», направленного на уничтожение советского и российского наследия в стране. Журналисты уточнили, что монумент перевезли на территорию коммунального предприятия, занимающегося демонтажом. Что будет с памятником после, не уточняется.

Ранее в Одесской области демонтировали памятник Пушкину.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!