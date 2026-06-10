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Общество

Два частных дома загорелись в центре Ростова-на-Дону

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в жилых домах в центре Ростова
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилых домах в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России по Ростовской области.

В публикации отмечается, что в центре города вечером в среду загорелись два частных дома и хозпостройка на площади 500 квадратных метров. Пожару присвоили второй номер, из домов эвакуировали 10 человек.

В ведомстве отметили, что ликвидация открытого горения произошла в 23:27 мск.

Пресс-секретарь прокуратуры региона сообщил, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств пожара в Кировском районе Ростова-на-Дону.

До этого сообщалось, что медики оказали помощь троим пострадавшим от пожара в Солнцево.

В МЧС сообщали, что возгорание возникло в жилом доме на улице Авиаторов. Загорелись личные вещи на балконах нескольких этажей.

Telegram-канал «112» опубликовал видео с места пожара. На кадрах можно заметить, как горят балконы в районе восьмого и девятого этажей, а также густой черный дым, который доходит до последних этажей многоэтажки.

Ранее скучающие девушки устроили 18 поджогов с ущербом на шестизначную сумму.

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