На Западе Москвы при пожаре пострадали три человека

Медики оказали помощь троим пострадавшим от пожара в Солнцево. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

На место происшествия быстро прибыли бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи. В результате пожара пострадали три человека: двое были госпитализированы, а третьему оказали помощь на месте.

В МЧС сообщали, что возгорание возникло в жилом доме на улице Авиаторов. Загорелись личные вещи на балконах нескольких этажей.

Telegram-канал «112» опубликовал видео с места пожара. На кадрах можно заметить, как горят балконы в районе восьмого и девятого этажей, а также густой черный дым, который доходит до последних этажей многоэтажки.

В начале июня в подмосковном Звенигороде загорелась кровля многоэтажного жилого дома. Возгорание произошло в шестиэтажном здании на Почтовой улице. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. В МЧС уточнили, что из горящего здания эвакуировали 80 человек. Огонь тушили более 30 спасателей и 12 единиц техники.

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