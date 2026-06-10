Балконы загорелись в одной из многоэтажек на западе Москвы

Личные вещи загорелись на балконах нескольких этажей жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в одной из многоэтажек на улице Авиаторов. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Другие подробности происшествия, а также информация о пострадавших не приводятся.

Telegram-канал «112» опубликовал видео с места пожара. На кадрах можно заметить, как горят балконы в районе восьмого и девятого этажей, а также густой черный дым, который доходит до последних этажей многоэтажки.

В начале июня в подмосковном Звенигороде загорелась кровля многоэтажного жилого дома. Возгорание произошло в шестиэтажном здании на Почтовой улице. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. В МЧС уточнили, что из горящего здания эвакуировали 80 человек. Огонь тушили более 30 спасателей и 12 единиц техники.

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