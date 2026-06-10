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Жара в Москве повторила рекорд 28-летней давности

Гидрометцентр: жара в Москве и Подмосковье повторила суточный рекорд 1998 года
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Жаркая погода в Москве и Подмосковье повторила суточный рекорд, установленный 28 лет назад. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«Столбики термометров главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, поднялись до +30°C, повторив тем самым суточный рекорд, принадлежавший 10 июня 1998 года», — говорится в сообщении.

При этом в Гидрометцентре отметили, что нынешняя жара не смогла побить прежний рекорд.

Несколькими часами ранее в МЧС России сообщили, что сильная жара с максимальной температурой воздуха +32°C сохранится в Москве еще в последующие три дня. В ведомстве рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Накануне в Московской области на двое суток ввели желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых гроз. Такой уровень будет сохраняться в период с 9:00 среды до 21:00 пятницы в отдельных районах Московской области. Также в дневные часы возможны кратковременные дожди и грозы.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.

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