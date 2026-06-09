В Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш призвал закрепить в Трудовом кодексе право российских сотрудников переходить на временную удаленную работу в период жары выше +30°C. Соответствующее предложение он направил в Минтруд РФ. Об этом сообщает Life.ru.

«Я обращаюсь в Министерство труда с предложением внести изменения в Трудовой кодекс, закрепляющие право работника, чьи обязанности могут выполняться дистанционно, переходить на удаленную работу при температуре воздуха выше +30°C. Особенно актуально это для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением — они находятся в группе повышенного риска», — сказал депутат.

Сейчас существуют санитарные нормы СанПиН 1.2.3685-21, которые определяют допустимую температуру на рабочих местах. Верхней границей для сидячего труда в офисе считается +28°C. При более сильном повышении температуры рабочее время рекомендуется сокращать. Однако прямая обязанность работодателя сделать это в документе не закреплена.

Панеш призвал дополнить статью 312.9 Трудового кодекса нормой, благодаря которой удастся переводить сотрудников, способных выполнять обязанности дистанционно, на удаленную работу, если температура воздуха составляет выше +30°C. При этом, по словам парламентария, такой режим должен действовать только в период аномальной жары, а также не дольше 14 календарных дней подряд.

Для россиян, которые не могут работать дистанционно, предлагается создавать безопасные условия труда. Работодателей хотят обязать обеспечить кондиционирование помещений, усиленную вентиляцию, питьевую воду, перенос смен на утренние и вечерние часы, а также создать дополнительные перерывы и комнаты для отдыха.

Депутат подчеркнул, что отдельная норма касается сотрудников с хроническими заболеваниями. Работникам с сердечно-сосудистыми, дыхательными или эндокринными заболеваниями предлагается предоставить возможность переходить на удаленный формат работы уже при +28°C при наличии медицинской справки.

Законопроект предусматривает полное сохранение заработной платы, если сотрудник продолжает выполнять все свои обязанности. За отказ организовывать переход на удаленку в период аномальной жары Панеш призывает установить административную ответственность.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала, что на протяжении всей недели с 8 июня в Московском регионе ожидается сильная жара. По ее словам, температура воздуха может достигать +32°C.

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