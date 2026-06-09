В Московской области введен желтый уровень погодной опасности

В Московской области на двое суток ввели желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых гроз. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Собеседник агентства отметил, что такой уровень будет сохраняться в период с 9:00 среды до 21:00 пятницы в отдельных районах Московской области. Также в дневные часы возможны кратковременные дожди и грозы.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что на неделе в столичном регионе установится жаркая летняя погода, пройдут дожди с грозами.

По его словам, днем воздух будет прогреваться от +27 до +32 градусов, а ночью температура может варьироваться от +15 до +20 градусов. В связи с этим на территории Москвы продолжает действовать предпоследний — оранжевый — погодный уровень, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Под понятием «сильная жара» синоптиками подразумевается, что в летний период температура воздуха достигает максимума, закрепленного за этой территорией, или его превышает.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.