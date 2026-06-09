Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В Московской области введен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр: в Подмосковье на двое суток ввели желтый уровень из-за гроз
Денис Мурин/РИА «Новости»

В Московской области на двое суток ввели желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых гроз. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Собеседник агентства отметил, что такой уровень будет сохраняться в период с 9:00 среды до 21:00 пятницы в отдельных районах Московской области. Также в дневные часы возможны кратковременные дожди и грозы.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что на неделе в столичном регионе установится жаркая летняя погода, пройдут дожди с грозами.

По его словам, днем воздух будет прогреваться от +27 до +32 градусов, а ночью температура может варьироваться от +15 до +20 градусов. В связи с этим на территории Москвы продолжает действовать предпоследний — оранжевый — погодный уровень, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Под понятием «сильная жара» синоптиками подразумевается, что в летний период температура воздуха достигает максимума, закрепленного за этой территорией, или его превышает.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!