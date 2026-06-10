Москвичам рассказали, как долго продержится сильная жара

МЧС: в Москве жара до +32°C продержится до 13 июня

Сильная жара с максимальной температурой воздуха +32°C сохранится в Москве еще в последующие три дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«В период с 11 по 13 июня в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха +30-32°С», — рассказали в ведомстве.

В МЧС рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Накануне сообщалось, что в Московской области на двое суток ввели желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемых гроз. Такой уровень будет сохраняться в период с 9:00 среды до 21:00 пятницы в отдельных районах Московской области. Также в дневные часы возможны кратковременные дожди и грозы.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что на неделе в столичном регионе установится жаркая летняя погода, пройдут дожди с грозами.

По его словам, днем воздух будет прогреваться от +27 до +32 градусов, а ночью температура может варьироваться от +15 до +20 градусов.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.