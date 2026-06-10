Путин призвал обсудить благополучие семей с детьми

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил обсудить вопросы укрепления благополучия семей с детьми. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня в нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего, речь об укреплении благополучия семей с детьми», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сегодня российские власти строго выполняют все взятые социальные обязательства. По его словам, правительство также регулярно вводит новые меры поддержки.

1 июня Путин заявил, что меры поддержки семьи в России должны быть целевыми и эффективными. Также глава государства назвал отрадным рост числа многодетных семей в стране. Президент подчеркнул, что власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше.

Ранее в России начали пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей.