Президент России Владимир Путин назвал отрадным рост числа многодетных семей в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отрадно, что количество таких семей, как ваши, растет. Как и тех молодых людей, кто хотел бы, чтобы и в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей», — сказал глава государства на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава».

Путин подчеркнул, что власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше.

29 мая депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью Tsargrad.tv высказалась о новой ежегодной налоговой выплате, которую с 1 июня начнут получать российские семьи, имеющие двоих и более детей. По ее мнению, нововведение станет хорошим подспорьем для семейного бюджета.

С 22 мая в России начал действовать закон, расширяющий меры поддержки многодетных семей. Теперь семьи сохранят ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%.

Норма будет действовать для всех получателей социальной выплаты с начала 2026 года в беззаявительном порядке.

Ранее в России начали пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей.