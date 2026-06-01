Путин рассказал, какой должна быть поддержка семей в РФ

Путин: меры поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными
Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Меры поддержки семьи в России должны быть целевыми и эффективными. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его цитирует пресс-служба Кремля.

«Вот эта система федеральных и региональных мер поддержки, они должны быть целевыми и эффективными», — сказал Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка в России Марией Львовой-Беловой.

1 июня Путин назвал отрадным рост числа многодетных семей в стране. Глава государства подчеркнул, что власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше.

С 22 мая в России начал действовать закон, расширяющий меры поддержки многодетных семей. Теперь семьи сохранят ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%.

Норма будет действовать для всех получателей социальной выплаты с начала 2026 года в беззаявительном порядке.

Ранее в России начали пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей.

 
