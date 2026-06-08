Москвичей предупредили о 32-градусной жаре

На этой неделе в столичном регионе установится жаркая летняя погода, пройдут дожди с грозами. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, днем воздух будет прогреваться до +27…+32 градусов, ночью температура будет варьироваться от +15 до +20 градусов.

Сегодня осадков в столице не ожидается – дожди с грозами ориентировочно начнутся со среды и продлятся до выходных, 10 июня, отметил Ильин. По его словам, возможны ливни, во время грозы ветер будет подниматься до 9-14 м/с. При этом атмосферное давление закрепиться на отметке от 748 до 750 мм рт.ст..

До этого ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что на этой неделе температура воздуха в Московском регионе может приблизиться к рекордным значениям для начала июня на уровне +30…+33 градусов. Так, абсолютный максимум для 10 июня составляет +30 градусов, поэтому в этот день рекорд может быть обновлен. Специалист уточнила, что в ближайшие субботу и воскресенье температура будет превышать климатическую норму на 1–5 градусов.

Ранее синоптик рассказал, когда жара в Москве пойдет на спад.