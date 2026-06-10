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Общество

На Дальнем Востоке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в районе Приморья
Uwe Anspach/Global Look Press

В районе Приморья произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 13:34 мск в 255 км к северо-востоку от города Находка, население которого составляет около 150 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 362 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

8 июня землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов филиппинского острова Минданао. После него была объявлена угроза цунами, которая к настоящему моменту снята. В школах пострадавшего острова временно отменены занятия. В результате землетрясения на юге Филиппин не выжили не менее 37 человек.

До этого японские ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения. Они пришли к выводу, что небольшие толчки, которые в прошлом считались незначительными, могут сигнализировать о накоплении напряжения в земной коре.

Ранее стало известно, затронуло ли землетрясение на Филиппинах туристов из России.

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