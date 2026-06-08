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Общество

Президент Филиппин призвал жителей Минданао из-за угрозы цунами занять возвышенности

Маркос: жителям Минданао после землетрясения следует занять возвышенности
Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жителям филиппинского острова Минданао из-за угрозы цунами после землетрясения следует переместиться на возвышенности. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил президент страны Фердинанд Маркос — младший.

Он призвал население острова прислушаться к предупреждению о цунами и незамедлительно занять возвышенные территории. Глава государства поручил всем компетентным ведомствам принять срочные меры в связи с происшедшим землетрясением. В частности, на Минданао отменены занятия в школах и вузах.

Маркос-младший подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с региональными ведомствами и руководителями на местах.

8 июня стало известно, что землетрясение магнитудой 8,1 произошло у побережья острова Минданао на Филиппинах.

За день до этого начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что в Тихом океане у побережья северных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8. По ее словам, подземные толчки зафиксировали в 21:41 (13:41 мск). Эпицентр располагался в 159 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 42 км.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.

 
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