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Стало известно, затронуло ли землетрясение на Филиппинах туристов из РФ

АТОР: землетрясение на Филиппинах не коснулось популярных у россиян курортов
KapiKupi/Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение на Филиппинах не затронуло популярные у российских туристов курорты. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

Стихийное бедствие затронуло южную часть острова Минданао, который практически не посещается гражданами России, уточнили в организации. Основные туристические направления — Боракай, Себу и Палаван — находятся в 400–700 километрах севернее пострадавшего побережья и не пострадали, заверяют в АТОР.

В Ассоциации добавили, что организованные туристы из России отдыхают на популярных островах в плановом режиме, аэропорты работают без сбоев, и жалоб от путешественников не поступало.

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов острова Минданао 8 июня. После него объявляли угрозу цунами, но в настоящее время она снята. Среди местного населения есть те, кто не выжил. В школах пострадавшего острова временно отменены занятия.

Ранее сотни рейсов отменили в Японии из-за тайфуна.

 
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