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Общество

На Филиппинах произошло мощное землетрясение

У острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у побережья острова Минданао на Филиппинах. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ).

По его информации, эпицентр подземных толчков располагался в 51 км к северу от города Генерал-Сантос с населением около 697 тыс. человек. Очаг находился на глубине 10 км.

Как пишет Telegram-канал Mash, на острове обрушились некоторые здания. В регионе была объявлена угроза цунами.

7 июня начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что в Тихом океане у побережья северных Курильских островов было произошло землетрясение магнитудой 5,8, По ее словам, подземные толчки зафиксировали в 21:41 (13:41 мск). Эпицентр располагался в 159 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 42 км.

3 июня землетрясение магнитудой 5 случилось в малонаселенной местности в горах Памира на территории Таджикистана. Сейсмособытие произошло в 11:58 по местному времени (09:58 мск), его эпицентр располагался в 294 км к востоку от Душанбе, в Горно-Бадахшанской автономной области на востоке республики.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.

 
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