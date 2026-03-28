Ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения

После разрушительного Великое восточно-японское землетрясение 2011 года сейсмология сделала большой шаг вперед: появились более точные системы наблюдений и новые модели поведения земной коры. Однако вопрос, можно ли заранее предсказать катастрофу такого масштаба, до сих пор остается открытым. Как выяснили японские ученые, ключ к ответу могут дать крошечные землетрясения, которые раньше считались незначительными. Об этом сообщает портал The Mainichi.

В 2025 году специалисты обратили внимание на два кластера сейсмической активности к северу от эпицентра катастрофы 2011 года. Один из них представлял собой рой землетрясений магнитудой до 6,9 у побережья Санрику, другой — событие магнитудой 7,5 у берегов префектуры Аомори. Эти процессы сопровождались сериями более мелких толчков, которые могут сигнализировать о накоплении напряжения в земной коре.

По словам профессора Университета Тохоку Рета Хино, подобные последовательности наблюдались и ранее: «Кластеры землетрясений магнитудой около 6 постепенно расширяют область очага, что в итоге может привести к крупному событию». Аналогичная картина предшествовала землетрясениям 1968, 1994 и 2011 годов.

Современные представления о природе землетрясений также изменились. Если раньше ученые опирались на так называемую «модель асперитов» — фиксированных участков разлома, где накапливается напряжение, — то теперь граница тектонических плит рассматривается как мозаика из множества таких зон. Когда разрушается одна из них, происходит умеренное землетрясение, но если сразу несколько — возможна катастрофа.

Одним из ключевых предвестников крупных событий считаются медленные смещения плит, или slow slip events. Эти почти незаметные движения могут распространяться перед сильным землетрясением. «Сейсмическая активность расширяется синхронно с зоной медленного скольжения — это две стороны одного процесса», — отметил Хино.

Тем не менее даже современные технологии пока не гарантируют точного прогноза. «Мы значительно улучшили мониторинг, но не уверены, что способны зафиксировать все процессы, которые происходили перед катастрофой 2011 года», — подчеркнул ученый.

Особый интерес вызывают так называемые «повторяющиеся землетрясения» — серии очень слабых толчков, возникающих в одной и той же точке разлома. Как объясняет профессор Токийского университета Наоки Учида, если такие микрособытия начинают происходить чаще, это может означать ускорение движения плит и рост риска крупного землетрясения.

Японские ученые уже работают над системой, которая позволит отслеживать такие сигналы в реальном времени. По словам специалистов, плотная сеть сейсмических станций в стране уже способна фиксировать даже очень слабые толчки.

Ранее стало известно, как гравитация на Марсе повлияет на людей.