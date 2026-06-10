Сотрудник военно-морской базы США подвергся нападению акулы в Мексиканском заливе

Во Флориде белая акула напала на купавшегося американского военного

Во Флориде на американского военного напала белая акула. Об этом сообщает Fox Weather.

Инцидент произошел на военно-морской базе Panama City. Во время обеденного перерыва гражданский служащий решил искупаться в Мексиканском заливе. Там он подвергся нападению белой акулы.

Мужчина получил тяжелые травмы обеих рук и в критическом состоянии был доставлен в больницу.

2 июня сообщалось, что в Бразилии тигровая акула откусила ногу 19-летней девушке, плававшей у берега.

17 мая стало известно, что 38-летний подводный охотник не выжил после встречи с акулой у побережья Западной Австралии.

До этого сообщалось, что Калифорнии может грозить нашествие акул из-за климатического феномена Эль-Ниньо.

Ранее испанский футболист лишился ноги после нападения акулы на Мальдивах.