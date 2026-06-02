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Общество

19-летняя девушка потеряла ногу после встречи с акулой на мелководье

В Бразилии акула оторвала ногу 19-летней девушке, плававшей у берега
Newsflash/NX

В Бразилии тигровая акула откусила ногу 19-летней девушке, плававшей у берега. Об этом пишет газета Metropoles.

Несчастный случай произошел в понедельник, 1 июня, неподалеку от места, где днем ранее был растерзан 11-летний мальчик. Юная Витория де Лима Сантос отдыхала на пляже Боа Виажем в городе Ресифи и находилась около берега, когда на нее напала акула.

Очевидцами происшествия стали десятки людей, которые вызвали на место спасателей. После того, как жертву вытащили на берег, медик немедленно наложил жгут на сильно поврежденную правую ногу, остановив кровотечение.

Затем девушку срочно доставили в больницу. По словам директора медучреждения, именно жгут спас ей жизнь, однако ногу пациентки ампутировали по бедро из-за тяжелейших повреждений.

«У нее был глубокий геморрагический шок, ей сделали переливание крови, вероятно, ее потребуется еще больше. Есть еще одна проблема, с которой сталкиваются все пациенты, пострадавшие от укусов животных, — это риск заражения», — сказал он.

Ранее медведь прокусил голову мужчине в лесу Архангельской области.

 
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