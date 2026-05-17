В Австралии подводный охотник не выжил после встречи с акулой

Guardian: акула напала на рыбака у побережья Западной Австралии
Жертвой нападения акулы у австралийского острова Роттнест стал 38-летний житель Перт Стивен Маттабони. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным полиции, утром 16 мая мужчина плавал в районе рифа Horseshoe Reef, когда на него напал хищник. После происшествия Маттабони на лодке доставили к берегу в бухте Geordie Bay, где его уже ждали медики. На остров также прибыл спасательный вертолет, который должен был эвакуировать пострадавшего в больницу на материке. Тем не менее спасти мужчину не удалось.

Жена Стивена Ширен рассказала, что ее супруг был преданным отцом двух дочерей. Одной из девочек скоро исполнится три года, второй всего четыре месяца. По словам женщины, мужчина был увлеченным рыбаком и подводным охотником, жил морем и «прекрасно чувствовал океан».

Премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук назвал произошедшее трагедией для всех жителей региона и выразил соболезнования семье Маттабони.

По данным Surf Life Saving WA, примерно во время нападения рядом с берегом заметили белую акулу длиной около пяти метров.

Департамент первичной промышленности и регионального развития призвал жителей и туристов соблюдать повышенную осторожность в районе Geordie Bay.

Ранее испанский футболист лишился ноги после нападения акулы на Мальдивах.

 
