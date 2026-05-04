Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Испанский футболист и гинеколог остался без ноги после нападения акулы на Мальдивах

Лишившийся ноги из-за акулы на Мальдивах испанец заявил, что не сломлен
Martin Prochazkacz/Shutterstock/FOTODOM

Испанский игрок в мини-футбол и гинеколог Борха Гарсия Соуса, лишившийся ноги из-за акулы во время медового месяца на Мальдивах, впервые после трагедии рассказал о своем состоянии. Как сообщает издание Surinenglish, 31-летний мужчина стал жертвой халатности туроператора.

Тигровая акула напала на отдыхающего у острова Кудду. Как позже выяснилось, туроператор привез группу в место рядом с рыбоперерабатывающим заводом, где могли плавать голодные и агрессивные акулы.

По словам жены Соуса, хищница одним укусом содрала всю плоть с ноги мужа ниже колена. Футболисту потребовалась операция, в ходе которой ему ампутировали ногу из-за необратимого разрыва магистральных сосудов и длительной ишемии.

Находясь в больнице Мале, испанец рассказал, что хочет вернуться на родину, «смеяться до боли, плакать от эмоций, крепко обнимать и целовать близких, будто время остановилось». Мужчина подчеркнул, что ситуация с акулой не сломила его. Он также поблагодарил жену, назвав ее лучшим человеком, с которым можно пережить такую бурю.

Сейчас испанец остается на Мальдивах, ожидая разрешения врачей на перелет домой. После он приступит к реабилитации.

Ранее турист подрался с акулой и остался жив.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!