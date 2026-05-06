Калифорния может столкнуться с нашествием акул из-за потепления

Калифорнии может грозить нашествие акул из-за климатического феномена Эль-Ниньо. Об этом сообщает телеканал Fox Weather.

В материале указывается, что Эль-Ниньо приводит к повышению температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана.

«По мере того как Эль-Ниньо нагревает побережье Южной Калифорнии, ожидается, что в этот регион мигрирует больше акул», — говорится в сообщении.

Как отметил биолог Крис Лоу, некоторые виды акул, к примеру, акула-молот и белая акула, предпочитают размножаться в более прохладной воде и поэтому отправятся на север. При этом южные виды, такие как тигровые акулы, мигрируют к южному побережью Калифорнии.

В марте ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал, что грядущий Эль-Ниньо может стать самым сильным за десятилетие.

Он обратил внимание на то, что все больше признаков указывают на усиление этого природного явления в ближайшие месяцы. Оно может сказаться на погоде в мире, еще больше нагреть Землю и повлиять на сезон ураганов в Атлантике.

По словам синоптика, прогноз Национального управления океанических и атмосферных исследований США позволяет с высокой вероятностью говорить о том, что этот и следующий годы станут самыми теплыми на планете.

