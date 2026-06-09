Названа предварительная причина пожара на газопроводе в Дагестане

Пожар на газопроводе в Кизилюрте мог произойти из-за разгерметизации трубы

Причиной пожара на магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте, по предварительным данным, могла стать разгерметизация участка трубопровода. Об этом сообщил руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале.

«Предварительная причина происшествия — разгерметизация участка трубопровода. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий», — написал глава центра.

Вечером 9 июня на магистральном газопроводе в Дагестане произошли три взрыва. По данным МЧС России, диаметр взорвавшегося газопровода составляет 1200 мм. На место происшествия направлены необходимые силы — всего от РСЧС привлечено 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и три единицы техники.

В настоящее время на месте ликвидировано факельное горение. По информации МЧС, сейчас наблюдается активное горение сухой травы общей площадью около 20 квадратных метров.

Ранее появились кадры с места взрыва на газопроводе в Кизилюрте.