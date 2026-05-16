На АЗС в Пятигорске произошел взрыв

В Пятигорске Ставропольского края произошел взрыв на заправке, пишет Telegram-канал Stavropol.Media.

«Жители Пятигорска сообщают о сильном взрыве в районе АЗС», — сказано в посте.

После этого произошло возгорание. Оперативные службы уже выехали на место происшествия, пишет канал. Известно, что инцедент произошел на улице Ермолова.

«Хочу всех успокоить — взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предположительно, нарушение техники безопасности», — сообщил мэр Дмитрий Ворошилов.

МЧС Ставропольского края на момент публикации не комментировало данные. Информации о пострадавших и последствиях взрыва пока также нет.

Накануне стало известно, что в Киселевске в Кемеровской области произошла авария на заводе по производству взрывчатки «Знамя».

В Сибирском управлении Ростехнадзора сообщили, что взрыв зафиксировали 23 апреля. Он произошел во время проведения работ на полигоне по уничтожению отходов производства эмульсионных взрывчатых материалов сжиганием. В результате один работник получил серьезные травмы, его спасти не удалось.

Ранее авария произошла на химическом заводе в США.

 
