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Общество

Правительство России объявило благодарность главе одного из регионов

Кабмин России объявил благодарность Цыденову за содействие укреплению обороны РФ

Правительство России объявило главе Республики Бурятия Алексею Цыденову благодарность за содействие укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности объявить благодарность правительства Российской Федерации главе Республики Бурятия Цыденову Алексею Самбуевичу», — говорится в тексте документа.

22 мая президент России Владимир Путин рассказал, что Россия неизменно и настойчиво выступает в пользу создания международной системы равной и неделимой безопасности, в которой не должно быть диктата и давления.

До этого российский лидер заявил, что безусловным приоритетом России по-прежнему является развитие ядерной триады. По его словам, Российская Федерация будет и дальше укреплять армию и флот с учетом развития международной ситуации и на основе полученного в ходе специальной военной операции боевого опыта.

Ранее Путин рассказал, что является основой безопасности России.

 
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