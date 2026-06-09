Правительство России объявило благодарность главе одного из регионов

Правительство России объявило главе Республики Бурятия Алексею Цыденову благодарность за содействие укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности объявить благодарность правительства Российской Федерации главе Республики Бурятия Цыденову Алексею Самбуевичу», — говорится в тексте документа.

22 мая президент России Владимир Путин рассказал, что Россия неизменно и настойчиво выступает в пользу создания международной системы равной и неделимой безопасности, в которой не должно быть диктата и давления.

До этого российский лидер заявил, что безусловным приоритетом России по-прежнему является развитие ядерной триады. По его словам, Российская Федерация будет и дальше укреплять армию и флот с учетом развития международной ситуации и на основе полученного в ходе специальной военной операции боевого опыта.

Ранее Путин рассказал, что является основой безопасности России.