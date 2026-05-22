Россия неизменно и настойчиво выступает в пользу создания международной системы равной и неделимой безопасности, в котором не должно быть диктата и давления. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участников Вторых международных общественно-политических слушаний, который опубликован в канале партии «Единая Россия» на платформе «Макс».

«Наша страна неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата или силового давления», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что такая система должна гарантировать мирное политико-дипломатическое решение любых споров и противоречий между странами и создавать условия «для развития взаимовыгодного сотрудничества, основанного на правовых нормах».

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Запад пытается склонить государства Центральной Азии к отказу от сотрудничества с Россией.

По словам дипломата, речь идет не просто об экономической конкуренции, но и о стремлении вытеснить Россию из региона, создав контролируемую Западом инфраструктуру вблизи российских границ.

Галузин добавил, что конечная цель подобных действий — подтолкнуть страны региона к отказу от равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией ради краткосрочных политических выгод, предлагаемых Западом.

