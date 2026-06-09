В дагестанском Кизилюрте произошел пожар в промышленной зоне

Крупный пожар произошел в промышленной зоне Кизилюрта в Дагестане. Как сообщает Telegram-канал администрации города, предположительно, горит газораспределительная станция.

«Крупный пожар в промышленной зоне города. Предположительно, горит газораспределительная станция», — говорится в сообщении.

Другие подробности произошедшего уточняются.

16 мая взрыв и сильный пожар произошел на одной из АЗС Пятигорска. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил в Telegram, что в результате чрезвычайной ситуации пострадали два человека, один из них — в тяжелой степени, с ними работают медики. В ликвидации пожара были задействованы 45 человек и 15 единиц техники, указал глава региона. По словам глава города Дмитрия Ворошилова, взрыв на автозаправке в Пятигорске произошел из-за нарушения техники безопасности.

Ранее взрыв в шахте в Колумбии заблокировал людей на глубине в 600 метров.