Названа причина взрыва на заправке в Пятигорске

Взрыв на автозаправке в Пятигорске произошел из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в мессенджере «Макс».

«При разгрузке газовоза была нарушена техника безопасности. Произошло возгорание с последующим взрывом», — рассказал мэр, подчеркнув, что взрыв не связан с атакой беспилотника.

Ворошилов попросил жителей воздержаться от поездок по улице Ермолова, где произошел инцидент.

Он добавил, что он и все оперативные службы находятся на месте происшествия. Площадь пожара, по данным мэра, достигла 1000 кв. м.

Взрыв и сильный пожар произошел на одной из АЗС Пятигорска 16 мая. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил в Telegram, что в результате чрезвычайной ситуации пострадали два человека, один из них — в тяжелой степени, с ними работают медики. В ликвидации пожара задействованы 45 человек и 15 единиц техники, указал глава региона.

