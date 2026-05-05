Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Взрыв в шахте в Колумбии заблокировал людей на глубине в 600 метров

В Колумбии в результате взрыва газа в шахте под землей заблокированы 11 человек
Shutterstock

В результате взрыва в угольной шахте в Колумбии под землей оказались заблокированы 11 шахтеров. Об этом сообщает издание Tiempo.

Инцидент произошел на шахте Тринидад в провинции Кундинамарка. По словам губернатора региона, причиной взрыва стало скопление газа.

В момент взрыва в шахте на глубине около 600 метров находились 15 человек. Троим шахтерам удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Они не пострадали. Еще один горняк доставлен в больницу.

В настоящее время под землей остаются 11 человек. Спасатели проводят мониторинг концентрации газов в шахте, после чего приступят к спасению горняков.

10 апреля в шахте в Ростовской области произошел взрыв, в результате которого один из шахтеров получил травмы, несовместимые с жизнью, еще троим понадобилась помощь медиков.

Ранее в Амурской области два человека оказались под завалами после обрушения заброшенной штольни.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!