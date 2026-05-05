Взрыв в шахте в Колумбии заблокировал людей на глубине в 600 метров

В результате взрыва в угольной шахте в Колумбии под землей оказались заблокированы 11 шахтеров. Об этом сообщает издание Tiempo.
Инцидент произошел на шахте Тринидад в провинции Кундинамарка. По словам губернатора региона, причиной взрыва стало скопление газа.
В момент взрыва в шахте на глубине около 600 метров находились 15 человек. Троим шахтерам удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Они не пострадали. Еще один горняк доставлен в больницу.
В настоящее время под землей остаются 11 человек. Спасатели проводят мониторинг концентрации газов в шахте, после чего приступят к спасению горняков.
