Взрыв в шахте в Колумбии заблокировал людей на глубине в 600 метров

В Колумбии в результате взрыва газа в шахте под землей заблокированы 11 человек

В результате взрыва в угольной шахте в Колумбии под землей оказались заблокированы 11 шахтеров. Об этом сообщает издание Tiempo.

Инцидент произошел на шахте Тринидад в провинции Кундинамарка. По словам губернатора региона, причиной взрыва стало скопление газа.

В момент взрыва в шахте на глубине около 600 метров находились 15 человек. Троим шахтерам удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Они не пострадали. Еще один горняк доставлен в больницу.

В настоящее время под землей остаются 11 человек. Спасатели проводят мониторинг концентрации газов в шахте, после чего приступят к спасению горняков.

10 апреля в шахте в Ростовской области произошел взрыв, в результате которого один из шахтеров получил травмы, несовместимые с жизнью, еще троим понадобилась помощь медиков.

Ранее в Амурской области два человека оказались под завалами после обрушения заброшенной штольни.