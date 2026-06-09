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Поезд Москва – Симферополь отменили 11 июня

Поезд №97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменили
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

Поезд № 97/98 Москва – Симферополь отправлением 11 июня отменили. Состав должен был отправиться в 00:55, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Там заявили, что такое решение было принято «в связи с тем, что ранее рейс этого поезда в Москву был отменен». Сотрудники компании-перевозчика по телефону обзванивают пассажиров, чтобы проинформировать их об этом. Купившие билеты на этот поезд могут сдать их без взимания сборов или же им предоставят возможность доехать до Крыма другими поездами.

8 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал в регионе тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил. После этого в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов, находившихся в регионе.

Как заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, все причастные к атакам ВСУ на пассажирские поезда в Крыму будут установлены и получат наказание.

Ранее были названы возможные районы запуска дронов по поезду в Крыму.

 
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