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Политика

МИД РФ пообещал наказать всех причастных к ударам ВСУ по поездам в Крыму

МИД РФ: все причастные к атакам ВСУ на поезда в Крыму понесут наказание
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова заявила, что все причастные к атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирские поезда в Крыму будут установлены и получат наказание. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

«Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание», — заявила представитель МИД.

Захарова отметила, что Украина в очередной раз нарушила нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре. Она принесла соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

В ночь на 8 июня украинский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь. В результате удара ранен машинист, его помощник не выжил. После атаки железнодорожное сообщение на востоке Крымского полуострова было приостановлено. В ходе ночной атаки 4 июня на пригородный поезд Азовское — Керчь погиб один мирный житель, еще три человека получили ранения. 2 июня украинский дрон ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя, в числе пострадавших есть дети.

Ранее в Кремле прокомментировали удар ВСУ по поезду в Крыму.

 
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