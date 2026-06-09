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Общество

В результате атаки украинских беспилотников пострадали девушки

Две девушки получили ранения при атаке беспилотников ВСУ на Луганск
РИА Новости

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию глэмпинга в Луганске пострадали две девушки. Об этом в «Максе» заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Беспилотные летательные аппараты атаковали территорию глэмпинга, где отдыхала молодежь. Повреждено несколько домиков. К сожалению, пострадали две девушки», — написал он.

Пострадавших госпитализировали в больницу с ранениями разной степени тяжести. Девушкам оказывают необходимую медпомощь.

«От имени жителей республики и от себя лично желаю скорейшего выздоровления», — добавил Пасечник.

2 июня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что шесть жителей ДНР пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, еще один не выжил.

В этот же день в Курской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата была ранена женщина.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль МЧС в ЛНР.

 
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