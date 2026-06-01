Украинский беспилотник атаковал автомобиль МЧС в ЛНР

В Луганской Народной Республике (ЛНР) украинский беспилотник атаковал автомобиль сотрудников МЧС. Об этом сообщило региональное ведомство в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным МЧС, ночью дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная Долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник.

«К счастью, спасатели не пострадали», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что повреждения получила левая сторона автомобиля.

Кроме того, 31 мая в городе Рубежное украинский беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Старобельск — Москва. В правительстве ЛНР отметили, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждения получили задняя часть автобуса и радиатор.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 1 июня перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника над Россией. Дроны ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областями, над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее украинский FPV-дрон атаковал автомобиль с сотрудниками ЗАЭС.