Глава ДНР рассказал о пострадавших при атаках беспилотников

Шесть жителей Донецкой народной республики (ДНР) пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), еще один не выжил. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, на автодороге Донецк-Горловка пострадал мужчина, а в Углегорске городского округа Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина.

Ранения средней степени тяжести в в Светлодарске городского округа Дебальцево получили двое мужчин, еще один — в Никитовском районе Горловки. Кроме того, еще один мужчина тяжело ранен в Селидово Красноармейского муниципального округа.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 154 703 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, а также 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, уточнили в Минобороны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении 10 военных предприятий в Киеве.