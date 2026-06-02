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Армия

В Курской области в результате атаки беспилотника пострадала мирная жительница

Хинштейн: в Беловском районе украинский дрон ранил женщину
Inna Varenytsia/Reuters

В Курской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата была ранена женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в населенном пункте Малое Солдатское Беловского района. 51-летняя местная жительница получила минно-взрывную и акубаротравмы. Пострадавшая сама обратилась в больницу соседней Белгородской области. Медики оказали женщине всю необходимую помощь, в дальнейшем она будет проходить амбулаторное лечение.

Хинштейн пожелал пострадавшей скорейшего полного выздоровления.

2 июня стало известно, что в Курской области несколько местных жителей получили ранения в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины.

До этого мужчина получил ранения в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта в Борисовском округе Белгородской области.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль МЧС в ЛНР.

 
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